Pogačar zlomil van der Poela za četrto zmago na spomenikih

Brugge, 2. aprila - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec kolesarske dirke po Flandriji. Na 273,4 km dolgi trasi med Bruggeom in Oudenaardejem je 24-letnik na predzadnjem klancu na Oude Kwaremont zlomil Nizozemca Mathieuja van der Poela (Alpecin-Deceuninck) in slavil še četrto zmago na kolesarskih spomenikih.