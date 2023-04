V soboto pozno zvečer rop v ljubljanskem Tivoliju

Ljubljana, 2. aprila - V ljubljanskem Tivoliju se je v soboto okoli 23. ure zgodil rop. Neznanec je pristopil do oškodovanca in od njega zahteval denar. Ker ga ni dobil, je oškodovanca udaril, mu ukradel mobilni telefon in nato zbežal, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti storilca, ki ima črne lase in je bil oblečen v temno bundo, še iščejo.