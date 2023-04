Pariz, 2. aprila - Etiopijec Abeje Ayana in Kenijka Helah Kiprop sta zmagala na maratonu v Parizu. Ayana je na 42 km slavil s časom dveh ur, sedmih minut in 15 sekund. Sedemintridesetletna Helah Kiprop je za zmago potrebovala dve uri, 23 minut in 17 sekund.