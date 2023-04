Kopitarjevi kralji do zmage, na končnico še čakajo

Seattle, 2. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so z zmago proti Seattle Kraken s 3:1 v severnoameriški ligi NHL storili še en korak k uvrstitvi v končnico. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce, je pa ekipi pomagal ohraniti tretje mesto v pacifiški diviziji in se oddaljiti od Kraken.