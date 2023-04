Murska Sobota, 1. aprila - Odbojkarji Hiša na kolesih Triglava so zadnji četrtfinalisti državnega prvenstva. Po zmagi s 3:0 (16, 22, 19) na odločilni tekmi proti Panvita Pomgradu v Murski Soboti so se pridružili ACH Volleyju, Calcit Volleyju in Merkur Mariboru, ki bodo nadaljevali boj za prvaka.