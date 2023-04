Vreme: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht

Ljubljana, 1. aprila - Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno. Sprva bo še nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Zvečer bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: Posamezne plohe so možne tudi v noči na ponedeljek. V ponedeljek čez dan se bo jasnilo. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Hladneje bo. V torek bo sončno ter čez dan vetrovno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti možna slana.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo se nahaja obsežnejše območje nizkega zračnega tlaka. Nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi doteka prehodno nekoliko manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno, sprva bo še nastalo nekaj ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte