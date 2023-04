Sobotni izplen v Planici z malo grenkega priokusa, za nedeljo je želja Zdravljica

Planica, 1. aprila - Slovenski smučarski skakalci so dvojni spored v Planici kronali z dvema drugima mestoma, šest točk je zmanjkalo, da bi pred 20.000 navijači odmevala Zdravljica na ekipni tekmi, na kateri so skakali Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Vsi v en glas si želijo, da bi se Zdravljico pod Poncami slišalo vsaj v nedeljo za zadnjo tekmo.