Dončiću in soigralcem iz lige NBA se obeta nova kolektivna pogodba

New York, 1. aprila - Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA in združenje igralcev NBPA sta dosegla dogovor o novi sedemletni kolektivni pogodbi, ki naj bi vključevala nov turnir med sezono, je danes poročal portal ESPN. V ligi NBA trenutno igrajo trije Slovenci Luka Dončić za Dallas, Goran Dragić za Milwaukee in Vlatko Čančar za Denver.