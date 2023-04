Slovenska četverica po zadnjem skoku ob zmago na ekipni tekmi

Planica, 1. aprila - Slovenska četverica Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek je ekipno tekmo za svetovni pokal smučarskih skakalcev v Planici končala na drugem mestu. Pred 20.000 gledalci pod Poncami so Slovence po odličnem zadnjem skoku Stefana Krafta premagali Avstrijci. Tretje mesto so zasedli Norvežani.