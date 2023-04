Objavljen pilotni razpis za krepitev podpornega okolja v kulturi

Ljubljana, 1. aprila - Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor projektov, ki vsebinskim mrežam, stanovskim organizacijam in nevladnim organizacijam v kulturi omogoča krepitev kompetenc in razvoj podpornih vsebin za njihovo delovanje. Razpis je odprt do 8. maja, ministrstvo bo izbranim prijaviteljem namenilo skupaj 150.000 evrov.