S katro v dobrodelni akciji zbrali že četrt milijona evrov

Dravograd, 1. aprila - Dobrodelna akcija Katra - drugi krog, s katero je družina Fratar iz Dravograda zbirala sredstva za društvo Junaki 3. nadstropja, Inštitut zlata pentljica in Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, se je petek zaključila, a bodo sredstva zbirali še do torka. Doslej so zbrali 253.191 evrov, je za STA povedal Aleksander Fratar, eden od treh bratov Fratar.