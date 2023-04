Zmagi Golden Stata in LA Lakers, poraza Minnesote in Oklahome

San Francisco, 1. aprila - V severnoameriški košarkarski ligi NBA je bilo ponoči na sporedu kar 13 obračunov. Pomembnih zmag so se veselili košarkarji Golden State Warriors in Los Angeles Lakers, ki so s tem nekoliko pobegnili Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića. Ta vseeno ostaja v igri za dodatne tekme v končnici po porazih Minnesote in Oklahome.