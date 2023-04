V pustošenju tornada v Arkansasu več mrtvih

Little Rock, 1. aprila - Medtem ko si je ameriški predsednik Joe Biden ogledoval posledice pustošenja tornada v Mississippiju, je v petek močan tornado prizadel tudi mesto Little Rock v Arkansasu. V pustošenju tega tornada, ki je povzročil obsežno škodo, so po zadnjih podatkih umrli trije ljudje, poškodovanih je bilo najmanj 20.