Uspešen teden, mesec in četrtletje za newyorške borzne indekse

New York, 1. aprila - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili uspešen dan, teden, mesec in prvo četrtletje letošnjega leta, k čemur je na koncu najbolj prispevalo to, da se je nastajajoča nova bančna kriza v ZDA zatrla v kali, inflacija pa se umirja še naprej, čeprav je še vedno precej nad ciljem centralne banke Federal Reserve.