Indeksi na newyorških borzah današnje trgovanje sklenili v zelenem

New York, 31. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Tečaji delnic na Wall Streetu so se zviševali tudi danes, ker je na trgu prevladala ocena, da je kriza v bančnem sektorju zajezena, prav tako pa se umirja inflacija, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.