Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 3.)

Ljubljana, 31. marca - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o obisku premiera Roberta Goloba v Ukrajini, kjer se je skupaj s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim, premierjem Hrvaške in Slovaške ter moldavsko predsednico udeležil vrha o odgovornosti Rusije za zločine v Ukrajini. Ukrajini je med drugim zagotovil humanitarno in gospodarsko pomoč Slovenije.