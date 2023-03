Na tokratni Dijaški nacionalni konferenci predvsem o pripravljenosti dijakov na prihodnost

Ljubljana, 31. marca - V Ljubljani poteka 14. Dijaška nacionalna konferenca z naslovom Pripravljeni na prihodnost. Dijaki so si med drugim ogledali DZ in se srečali s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Seznanili so se tudi z aktualnimi dijaškimi težavami in pridobili veščine na področju debatiranja ter retorike, je za STA povedala vodja projekta Alma Ikanović.