Danes pod Poncami dvojni spored, Slovenci v boj za zmago

Planica, 1. aprila - Po petkovih težavah z vetrom, ki so odnesle prvo posamično tekmo, skakalce pod Poncami danes čaka dvojni spored. Ob 8.45 najprej ena serija posamične tekme, ob 10. uri sledi še ekipna tekma, kot je bilo predvideno. Slovenci so tako na posamični kot ekipni favoriti za zmago. Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc so kvalifikacije končali na vrhu.