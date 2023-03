V Wimbledonu pogojna zelena luč za nastop ruskih in beloruskih igralk in igralcev

Wimbledon, 31. marca - Iz All England Lawn Tennis Cluba (AELTC), ki pripravlja teniški turnir za veliki slam v Wimbledonu, so danes sporočili, da nameravajo pod določenimi pogoji dovoliti nastop na sveti travi v času od 3. do 16. junija tudi igralkam in igralcem iz Rusije in Belorusije, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP.