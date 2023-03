Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 31. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli v zelenem območju. Vlagatelji so pozdravili podatek, da se je indeks cen osebne potrošnje (PCE), ki ga ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) najpogosteje upošteva pri oblikovanju denarne politike, februarja znižal na pet odstotkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.