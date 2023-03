Vreme: pretežno oblačno

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, ob morju in v vzhodnih krajih okoli 17 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine z nevihtami prehodno zajele vso Slovenijo, zapihal bo severovzhodnik. Dež bo do jutra večinoma ponehal. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 8, ob morju okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, le ob morju bodo malo verjetne. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo še nastajale krajevne plohe. V ponedeljek se bo razjasnilo. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo in Atlantikom je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo v noči na soboto prešla Slovenijo. Pred njo od jugozahoda doteka k nam vlažen in še razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes popoldne se bodo padavine v Karnijskih in Julijskih Alpah ter na avstrijskem Koroškem nekoliko okrepile in se v prvem delu noči razširile nad preostale sosednje pokrajine. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo. V soboto bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Ob severnem Jadranu bo suho.