Ljubljanska borza: SBI TOP za konec tedna z rahlo rastjo

Ljubljana, 31. marca - Zadnji trgovalni dan na Ljubljanski borzi je minil v znamenju minimalne rasti osrednjega indeksa. SBI TOP je pridobil 0,13 odstotka in teden zaključil pri 1199,45 točke. Borzni posredniki so sklenili za 987.276 evrov poslov, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke in NLB. Nanje je odpadla precej več kot polovica prometa.