Od ponedeljka spremenjen promet skozi Škofije

Škofije, 2. aprila - Od ponedeljka, 3. aprila, do predvidoma 30. junija bo zaradi vgradnje kanalizacije zaprt kratek odsek državne ceste skozi Spodnje Škofije med odcepoma za Tinjan in Elerje, so sporočili z Mestne občine Koper. Obvoz bo možen tudi po hitri cesti, saj se bo začasno dovoljeno peljati po njej mimo Škofij tudi brez vinjete.