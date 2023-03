Lani nova rekordna raven cen nepremičnin, upad prometa kaže na ohlajanje

Ljubljana, 31. marca - Lani se je v Sloveniji nadaljevala visoka rast cen nepremičnin, ki so dosegle novo rekordno raven. Cene stanovanj so nominalno zrasle za 19 odstotkov, in sicer predvsem zaradi rasti v prvi polovici leta, v drugi se je rast umirila. Število poslov se je zmanjšalo za od pet do 10 odstotkov, kar kaže na postopno ohlajanje trga, ugotavlja Gurs.