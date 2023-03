Knovs o poročilih o delu Sove, OVS in policije

Ljubljana, 31. marca - Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se je seznanila s poročili Sove in Obveščevalno-varnostne službe Morsa ter poročilom policije o izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov. Pri slednjem so člani komisija razpravljali o morebitnih spremembah zakonodaje ter izpostavili vidik spoštovanja človekovih pravic in učinkovitosti nadzora.