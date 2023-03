Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 31. marca - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov zmerna, druge stopnje. Nevarnejša so zlasti strma pobočja ter mesta z napihanim snegom, ki so predvsem na južno orientiranih pobočjih. Tam lahko ob manjši obremenitvi sprožite snežni plaz delno sprijetega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V snežni odeji so skrite tudi šibke plasti, po katerih se lahko splazi sneg, ki je zapadel ob zadnjem sneženju. Nižje je nevarnost zaradi manjše količine snega majhna, prve stopnje, so pa možni posamezni plazovi mokrega snega. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare podlage.

Sneg je precej spihan, ponekod do stare, trde podlage. Novejši je v zatišnih in senčnih legah lahko še mehak, sicer pa pokrit s skorjo, ki je nastala zaradi vetra ali pa zaradi dnevne otoplitve in nočnega zmrzovanja in večinoma ne nosi človeške teže. Veliko je napihanega snega na vseh straneh. Zlasti izrazita šibka plast je babje pšeno, ki je padlo na trdo podlago.

Danes popoldne bodo občasno rosilo ali rahlo deževalo, meja sneženja bo visoko. Pihal bo zmeren, v visokogorju tudi močan jugozahodnik. Padavine se bodo zvečer okrepile in ponoči z nevihtami zajele vsa gorstva. Meja sneženja se lahko ob močnih padavinah spusti do nadmorske višine okoli 1200 metrov. V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe, v soboto tudi nevihte. Količina padavin bo krajevno zelo neizenačena, ne pričakuje se večjih količin. Spet bosta možni sodra in babje pšeno. V ponedeljek se bo razjasnilo, zapihal bo zmeren do močan severni do severovzhodni veter. Precej se bo ohladilo. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -2, na 2500 metrih okoli -8 stopinj Celzija.

V noči na soboto lahko v visokogorju skupno zapade od 10 do 20 centimetrov snega. V soboto in nedeljo pa od 5 do 20 centimetrov. Plazovne razmere se bodo nekoliko poslabšale na območjih z izrazitejšo količino novega snega. V soboto in nedeljo bodo jutra nekoliko hladnejša, sneg bo lahko pomrznil. Čez dan bodo razmere nekoliko slabše na prisojnih pobočjih, a tudi tam ne bo izrazitejšega taljenja, saj bo precej spremenljive kopaste oblačnosti. Spontano plazenje bo bolj izjema. Snežni plaz boste lahko sprožili predvsem na dovolj strmih pobočjih, še zlasti na mestih z napihanim snegom, ter na prisojnih pobočjih. V ponedeljek pričakujemo, da bo severnik v visokogorju prenašal suh sneg. Nevarnost snežnih plazov bo ostala zmerna, druge stopnje. Poledenele površine se bodo povečale.