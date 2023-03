Srečanje kmetijskih in živilskih podjetij: Želja je stabilno poslovno okolje

Laško, 31. marca - Če hočemo, da se razvija kmetijstvo, se mora razvijati tudi živilska industrija, želja podjetij pa je stabilno, predvidljivo in konkurenčno poslovno okolje, je bilo slišati na srečanju kmetijskih in živilskih podjetij vzhodne kohezijske regije v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Srečanja so se udeležili tudi trije ministri.