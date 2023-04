Transgeneracije bodo v CD predstavljale umetniško produkcijo mladih

Ljubljana, 3. aprila - Po krajšem zatišju, nastalem zaradi epidemičnih razmer, se v Cankarjev dom (CD) danes vrača festival Trangeneracije, ki spremlja in spodbuja umetniško produkcijo dijakov ter jo predstavlja drugim generacijam. Do 14. aprila bodo dijaki pod mentorstvom večinoma profesionalnih ustvarjalcev prikazali gledališke in plesne produkcije ter vizualna dela.