Na novem festivalu Power Trip zveneča imena rock in metal scene

Los Angeles, 3. aprila - V kalifornijskem mestu Indio, sicer tudi prizorišču Coachelle, bo oktobra zaživel nov festival - Power Trip Festival, o katerem med ljubitelji rock in metal glasbe že dolgo krožijo govorice. Za prvo izdajo, ki bo med 6. in 8. oktobrom, so napovedani nastopi znamenitih skupin, kot so Guns N' Roses, Iron Maiden, AC/DC in Metallica.