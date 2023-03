V Kopru pripravili sladoledni dan

Koper, 31. marca - V Kopru danes poteka sladoledni dan, ki ga pripravlja Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper v sodelovanju z gostinskimi ponudniki iz mestnega jedra. Ledena sladica v številnih tradicionalnih in posebnih okusih je do večera po simbolični ceni enega evra za kepico na voljo pri osmih gostinskih ponudnikih v mestnem jedru.