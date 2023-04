Oba starša imata po novem po 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta

Ljubljana, 1. aprila - Novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se je začela uporabljati danes, v naš pravni red prenaša enega od pomembnih delov evropske direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Oba starša imata po novem denimo po 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta.