Največja podpora otrokom z avtizmom so njihovi starši, podporni sistemi prešibki

Ljubljana, 2. aprila - Osebe z avtizmom si zaradi težav s komunikacijo svojih pravic ne znajo zagotoviti same, podporo jim največkrat nudijo starši. Ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu je zato ozaveščanje o diskriminaciji avtistov in pomanjkanje podpornih sistemov na domačih tleh nujno, so sporočili iz civilne iniciative staršev odraslih oseb z avtizmom.