Na konferenci o uspešnih trajnostnih praksah podjetij

Kranjska Gora, 31. marca - Trajnostna komponenta projektov prihaja v ospredje poslovnega razvoja skoraj vseh panog, so poudarili sodelujoči na današnji novinarski konferenci v organizaciji agencije Spirit Slovenija. Primere dobrih praks so predstavila podjetja iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Italije in Poljske. Govorili so tudi o priložnostih v okviru poslovnih klubov.