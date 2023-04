V Galeriji P74 obudili pozabljeno zgodbo delavnice za sitotisk SOG

Ljubljana, 3. aprila - V Galeriji P74 bodo drevi odprli razstavo SOG - Sekcija za oblikovanje in grafiko. Razstava odkriva pozabljeno zgodbo delavnice za sitotisk za mlade ustvarjalce, ki je med letoma 1973 in 1994 delovala v Ljubljani. Kot vitalen odprt in pretočni produkcijski prostor je omogočila več mladim generacijam, da so realizirali svoje ustvarjalne zamisli.