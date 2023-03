Ljubljana, 31. marca - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP dopoldansko trgovanje končal z rahlo rastjo, do 11.30 je pridobil 0,08 odstotka. Največ prometa je z delnicami Petrola in Krke. Delnice Petrola so se doslej okrepile za 0,44 odstotka, delnice Krke pa ostajajo na izhodišču.