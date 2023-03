Izolska preprodajalka kokaina priznala krivdo

Koper, 31. marca - Na Okrožnem sodišču v Kopru so bili razpisani predobravnavni naroki za domnevne preprodajalce drog iz Izole z mednarodnimi povezavami. Bedrana Shkurti Ahmić, ki naj bi imela ključno vlogo, je krivdo priznala v zameno za štiri leta in pol zapora v odprtem oddelku. Obramba Davida Grižančiča zahteva izločitev dokazov, dva naroka so morali preložiti.