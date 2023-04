V ljubljanskem zavetišču bodo svetovni dan zapuščenih živali obeležili z dnevom odprtih vrat

Ljubljana, 1. aprila - Svetovni dan zapuščenih živali bodo v Zavetišču za zapuščene živali Gmajnice danes in v nedeljo tradicionalno obeležili z dnevom odprtih vrat. Namen dnevov odprtih vrat je predvsem ozaveščanje o tem, kako postati odgovorna družba do živali in kako biti odgovoren skrbnik hišnih živali, so sporočili iz zavetišča.