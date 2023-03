Ljubljanski policisti v četrtek obravnavali ropa hiše in prodajalne

Ljubljana, 31. marca - Ljubljanski policisti so v četrtek obravnavali rop hiše na območju Zgornjih Gameljn, v katerem je bila oškodovanka lažje poškodovana, in roparsko tatvino v eni izmed trgovin na območju Most. V obeh primerih so storilci odnesli gotovino, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.