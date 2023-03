Po zrušenju tal v indijskem templju najmanj 35 mrtvih

Ahmadabad, 31. marca - V hindujskem templju v mestu Indore v osrednji Indiji so se v četrtek zrušila tla, pri čemer je umrlo najmanj 35 ljudi, med njimi tudi otroci, ki so ob zrušenju padli v stopničasti vodnjak pod tlemi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Reševalna akcija še poteka, trenutno pa pogrešajo še eno osebo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.