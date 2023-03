V ZD Ljubljana od ponedeljka še deveta ambulanta za osebe brez izbranega zdravnika

Ljubljana, 31. marca - V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana bodo v ponedeljek odprli še deveto ambulanto za neopredeljene oz. za osebe brez izbranega osebnega zdravnika. Ambulanta bo v prvem tednu delovanja v ponedeljek delovala od 7.30 do 11.30, v torek od 8. do 12. ure, v četrtek pa od 14.30 do 18.30, so sporočili iz ZD Ljubljana.