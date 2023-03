Sezona divjih špargljev na Krasu letos zelo dobra

Komen/Izola, 31. marca - Sezona divjih špargljev je letos zelo dobra, na Krasu se jih ponekod zelo veliko najde, morda tudi zato, ker je dostop do njih zaradi lanskega požara lažji in so bolje vidni, je za STA dejal predsednik Turističnega društva Brest Stane Švigelj. V nedeljo organizirajo 16. Šparglijado, že danes pa se v Izoli začenjajo Dnevi divjih špargljev.