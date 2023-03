Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 31. marca - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu današnjega trgovanja zvišali. Vlagatelje so med drugim v dobro voljo spravili popravljeni podatki o britanski gospodarski rasti v zadnjem lanskem četrtletju. Potem ko so statistiki najprej poročali o stagnaciji, so danes sporočili, da se je bruto domači proizvod okrepil za 0,1 odstotka.