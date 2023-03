Ljubljanska urbana regija z novo strategijo razvoja kulture

Ljubljana, 31. marca - Svet Ljubljanske urbane regije (LUR) je potrdil strategijo razvoja kulture v regiji do leta 2027, ki je, kot so zapisali, prva tovrstna regijska strategija v Sloveniji. Vsebuje deset strateških projektov regijskega značaja in 28 projektov medobčinskega sodelovanja. Seznanil se je tudi z novim zakonom o celostnem prometnem načrtovanju.