Policisti 54-letnemu moškemu z območja Radeč zasegli konopljo

Radeče, 31. marca - Laški policisti so v četrtek v sodelovanju s policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov Celje opravili hišno preiskavo pri 54-letnemu moškemu z območja Radeč. Našli so dva opremljena prostora prilagojena za gojenje konoplje in dobrih 200 sadik konoplje, 50 posušenih rastlin konoplje in osem paketov s posušenimi delci konoplje.