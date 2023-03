Mladina o vedno manjši priljubljenosti vlade Roberta Goloba (31. 3.)

Ljubljana, 31. marca - Grega Repovž v komentarju Od Pahorja do Goloba piše, da vlada Roberta Goloba prejema vse manjšo podporo javnosti in da je Golob kot edino krivdo za to izpostavil slabo predstavljanje reform. Avtor meni, da ni težava v samih zamislih, ki jih ta vlada v reformah zastopa, težava je v nekonsistentnosti, izključevalnosti in odsotnosti analiz.