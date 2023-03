Z nagradami netko nagradili najboljše spletne strani

Ljubljana, 31. marca - Tudi letos so podelili nagrade netko za najboljše spletne strani s končnico .si. Nagrade so podelili v osmih kategorijah. Nagrado za naj projekt je prejela spletna stran triglavskladi.si, ki so jo zasnovali v agenciji Innovatif, naziva naj oglaševalec in naj digitalec pa je tako kot lani pridobila agencija ENKI.