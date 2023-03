Skinner zaustavil 43 strelov kraljev na gol, tudi Kopitarjeve tri

Edmonton, 31. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doživeli še drugi poraz po vrsti. Boljši od kraljev so bili neposredni tekmeci za končnico Edmonton Oilers, ki so derbi s kralji na domačem ledu dvorane Rogers Place dobili z 2:0. Vratar Edmontona Stuart Skinner je zaustavil 43 strelov kraljev na gol, tudi tri poskuse Anžeta Kopitarja.