Velika porota v New Yorku potrdila obtožnico proti Trumpu

New York, 31. marca - Odvetniki Donalda Trumpa so v četrtek po objavi v New York Timesu potrdili, da je velika porota v New Yorku potrdila obtožnico proti nekdanjemu predsedniku ZDA zaradi spornega plačila za molk Stormy Daniels. Trump naj bi se v torek oglasil na sodišču na Manhattnu, kjer mu bodo vzeli prstne odtise in ga fotografirali za kartoteko.