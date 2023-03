Mediji: Newyorška velika porota potrdila obtožnico proti Trumpu

New York, 31. marca - New York Times in drugi ameriški mediji poročajo, da je velika porota na Manhattnu potrdila obtožnico proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi plačila pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu. Obtožnica ostaja zapečatena, New York Times pa poroča, da vsebuje kazensko ovadbo zaradi ponarejanja poslovnih listih.