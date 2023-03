V Posočju se začenja ribolovna sezona

Tolmin, 31. marca - V Posočju se bo v soboto začela nova ribolovna sezona, ki jo bodo ribiči odprli s tradicionalnim srečanjem. Po dveh težavnih koronskih letih so lani v Ribiški družini Tolmin prodali že skoraj toliko dovolilnic kot pred epidemijo, pa čeprav so minulo sezono zaznamovali nizki vodostaji rek in visoke temperature. Letos si obetajo uspešno sezono.